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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 8 November 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वाले आज किसी काम में लापरवाही न करें, पढ़ें 8 नवंबर का राशिफल

Sun, 08 Nov 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 08 Nov 2026 05:11 AM IST
सार

आज आप अपनी समझदारी और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता से कई महत्वपूर्ण काम सफलतापूर्वक पूरे कर सकते हैं।

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Aaj ka kumbh rashifal 8 November 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज आप अपनी समझदारी और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता से कई महत्वपूर्ण काम सफलतापूर्वक पूरे कर सकते हैं। सुख-समृद्धि में बढ़ोतरी के संकेत हैं और लंबे समय से नया वाहन खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो उसे पूरा करने की दिशा में अच्छी प्रगति हो सकती है। कारोबार में अटकी हुई कोई महत्वपूर्ण डील आखिरकार फाइनल होने की संभावना है, जिससे आपको राहत मिल सकती है।
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हालांकि, किसी भी आर्थिक प्रतिबद्धता से पहले शर्तों और खर्चों को अच्छी तरह समझ लें। पारिवारिक जीवन में मां की सेहत को लेकर लापरवाही न करें। यदि उन्हें किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही है, तो समय रहते उचित ध्यान दें। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना आज जरूरी होगा। व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे तो कई मामलों में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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