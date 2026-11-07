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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 8 November 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशि वाले जिम्मेदारियों पर ध्यान दें, पढ़ें 8 नवंबर का राशिफल

Sun, 08 Nov 2026 05:10 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 08 Nov 2026 05:10 AM IST
सार

आज आपको अधूरे कामों को पूरा करने और अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

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Aaj ka makar rashifal 8 November 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज आपको अधूरे कामों को पूरा करने और अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के सामने नए अवसर आ सकते हैं, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें और मिलने वाले मौकों का समझदारी से लाभ उठाएं। सामाजिक क्षेत्र में आपकी पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है। आपके व्यवहार और काम करने के तरीके से लोग प्रभावित हो सकते हैं।
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पारिवारिक जीवन में मां की भावनाओं का सम्मान करें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। साथ ही, आसपास के लोगों पर बिना सोचे-समझे भरोसा करने से बचें। आज आपके भीतर कुछ नया और अलग करने की इच्छा प्रबल रह सकती है। अपनी योजनाओं को सही दिशा देने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं और एक-एक कदम सोच-समझकर आगे बढ़ाएं। लगातार प्रयास करने से आपको अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद मिलेगी।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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