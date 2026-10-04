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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka tula rashifal 5 October 2026 today libra horoscope in hindi

आज का राशिफल: तुला राशि वालों को रहना होगा सावधान, पढ़ें 5 अक्तूबर का राशिफल

Mon, 05 Oct 2026 05:38 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 05 Oct 2026 05:38 AM IST
सार

धन से जुड़ी परेशानी में भाई या किसी करीबी का सहयोग मिल सकता है, जिससे आपकी चिंता काफी कम होगी।

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Aaj ka tula rashifal 5 October 2026 today libra horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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तुला राशि तुला राशि को राशि चक्र की सातवीं राशि माना जाता है और इसका संबंध वायु तत्व से है। इस राशि के जातक संतुलित, मिलनसार और शांतिप्रिय स्वभाव के होते हैं। इन्हें जीवन में शांति और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना पसंद होता है। ये किसी भी परिस्थिति में संतुलित निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। कई बार हर पहलू पर विचार करने की वजह से इन्हें फैसला लेने में समय लग सकता है।

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तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope)
आज कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना आपके लिए जरूरी रहेगा। बीती गलतियों से मिली सीख इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बिना मांगे सलाह देने से बचें और अपने आसपास की परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ें। यात्रा के दौरान जरूरी और कीमती सामान संभालकर रखें। धन से जुड़ी परेशानी में भाई या किसी करीबी का सहयोग मिल सकता है, जिससे आपकी चिंता काफी कम होगी।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।  

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