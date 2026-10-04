आज का राशिफल: तुला राशि वालों को रहना होगा सावधान, पढ़ें 5 अक्तूबर का राशिफल

तुला राशि तुला राशि को राशि चक्र की सातवीं राशि माना जाता है और इसका संबंध वायु तत्व से है। इस राशि के जातक संतुलित, मिलनसार और शांतिप्रिय स्वभाव के होते हैं। इन्हें जीवन में शांति और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना पसंद होता है। ये किसी भी परिस्थिति में संतुलित निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। कई बार हर पहलू पर विचार करने की वजह से इन्हें फैसला लेने में समय लग सकता है।

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