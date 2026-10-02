आज का राशिफल: तुला राशि के जातकों की जीवनसाथी के साथ मिठास बढ़ेगी, पढ़ें 3 अक्तूबर का राशिफल

तुला राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव माना जाता है। इस राशि के जातक संतुलित दृष्टिकोण रखने वाले, सौंदर्य के प्रति आकर्षित और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। ये जीवन में तालमेल बनाए रखने का प्रयास करते हैं और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना पसंद करते हैं। इनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है, जिससे लोग आसानी से इनकी ओर खिंच जाते हैं। संगीत, फैशन, सजावट और कलात्मक चीजों में इनकी विशेष रुचि होती है। रचनात्मक कार्यों में इनका झुकाव अधिक देखने को मिलता है। इस राशि के लोगों के लिए सफेद वस्त्र, मिठाइयां या सुगंधित वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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आज का दिन अधूरे और लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए अनुकूल रहेगा। किसी पुराने मामले में आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है, जिससे मन को राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान कुछ विषय कठिन लग सकते हैं, लेकिन नियमित अभ्यास और एकाग्रता से वे अपनी परेशानी दूर कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में पुराने लेन-देन का निपटारा होने से मानसिक तनाव कम होगा और आर्थिक स्थिति भी कुछ व्यवस्थित महसूस होगी।जीवनसाथी के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आपकी ओर से किया गया छोटा-सा प्रयास भी काफी असरदार रहेगा। साथ में समय बिताने या अचानक कोई छोटा उपहार देने से रिश्ते में अपनापन बढ़ सकता है। आय के साधनों में सुधार होने के संकेत हैं, जिससे परिवार के साथ कहीं घूमने या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित परेशानी को नजरअंदाज न करें। तला-भुना और बहुत मसालेदार भोजन कम रखें और समय पर भोजन करने की कोशिश करें।करियर: अटके कामों में प्रगति होगी।धन: पुराने लेन-देन का निपटारा होगा।प्रेम: जीवनसाथी के साथ मिठास बढ़ेगी।स्वास्थ्य: पेट और खान-पान का ध्यान रखें।सलाह: काम को टालने के बजाय प्राथमिकता से पूरा करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।