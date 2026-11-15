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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka tula rashifal 16 November 2026 today libra horoscope in hindi

आज का राशिफल: तुला राशि वालों के जीवन में आएंगे नए अवसर, पढ़ें आज का भविष्यफल

Mon, 16 Nov 2026 06:29 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 06:29 AM IST
सार

पिताजी किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। उनकी भावनाओं को समझने और शांतिपूर्वक बातचीत करके उन्हें मनाने का प्रयास करें। परिवार में तालमेल बनाए रखना आज आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
 

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Aaj ka tula rashifal 16 November 2026 today libra horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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तुला राशि तुला राशि के जातक अपने जीवन में हर चीज को सही तरीके से संभालकर चलना पसंद करते हैं। इस राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और शुक्रवार इनके लिए शुभ दिन माना जाता है। इन्हें अच्छे माहौल में रहना और लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद होता है। किसी भी विवाद में पड़ने के बजाय ये बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। इनके लिए रिश्तों में बराबरी और आपसी समझ काफी जरूरी होती है।
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तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope)
आज सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास के बल पर आप कई महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ा पाएंगे। नए लोगों से संपर्क बनने की संभावना है और आपकी पहचान का दायरा भी बढ़ सकता है। हालांकि, हर नए परिचित को तुरंत अपना शुभचिंतक समझने की भूल न करें। लोगों को समझने और उन पर भरोसा करने में थोड़ा समय दें। आर्थिक मामलों में उधार लेने से बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि भविष्य में उसे चुकाने का दबाव परेशानी पैदा कर सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़ी कोई योजना भी बन सकती है। यदि इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति और जरूरी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें। पिताजी किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। उनकी भावनाओं को समझने और शांतिपूर्वक बातचीत करके उन्हें मनाने का प्रयास करें। परिवार में तालमेल बनाए रखना आज आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।  
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