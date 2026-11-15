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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 16 November 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए खास रहेंगे आज के सितारे, पढ़ें दिनभर का हाल

Mon, 16 Nov 2026 06:35 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 06:35 AM IST
सार

किसी अनुभवी व्यक्ति या वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सोच-समझकर उठाए गए कदम भविष्य में बेहतर परिणाम दे सकते हैं।

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Aaj ka kumbh rashifal 16 November 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि कुंभ राशि के जातक चीजों को देखने का अपना अलग नजरिया रखते हैं। इस राशि के स्वामी शनि देव हैं और शनिवार इनके लिए शुभ दिन माना जाता है। ये किसी बात को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि दूसरे लोग ऐसा मानते हैं। अपनी समझ से फैसले लेना इन्हें पसंद होता है। नई योजनाओं पर काम करना और समाज में बदलाव लाने की सोच इनके व्यक्तित्व का हिस्सा होती है।
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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज का दिन राजनीति और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से अनुकूल हो सकता है। आपकी पहचान, प्रभाव और लोगों के बीच पकड़ मजबूत होने के संकेत हैं। सामाजिक गतिविधियों में आपकी भूमिका बढ़ सकती है और लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। जीवनसाथी नई नौकरी या करियर में बदलाव के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर सहयोग दें। पारिवारिक मामलों में बातचीत करते समय संयम बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि गलत शब्द या जल्दबाजी में दी गई प्रतिक्रिया तनाव पैदा कर सकती है। यदि आप किसी निवेश की योजना बना रहे हैं, तो केवल अनुमान के आधार पर फैसला न लें। किसी अनुभवी व्यक्ति या वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सोच-समझकर उठाए गए कदम भविष्य में बेहतर परिणाम दे सकते हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   
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