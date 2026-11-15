आज का राशिफल: धनु राशि वालों के लिए बनेंगे सफलता के योग, पढ़ें आज का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 06:32 AM IST
सार
विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई और करियर से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं। अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार सही दिशा चुनने का प्रयास करें। आज परिवार के सहयोग और अपनी मेहनत के बल पर आप आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
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विस्तार
धनु राशि धनु राशि के जातक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और नए अनुभव हासिल करने की इच्छा रखते हैं। इस राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और गुरुवार इनके लिए शुभ दिन माना जाता है। ये अपनी सोच को सीमित रखना पसंद नहीं करते और हर परिस्थिति से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहते हैं। रिश्तों में साफगोई और भरोसे को काफी अहमियत देते हैं।
धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज आपके सामने उन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न होगा और पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने-फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। इससे आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और व्यस्त दिनचर्या से राहत मिलेगी। हालांकि, घर के जरूरी कामों को नजरअंदाज न करें। छोटी-सी अनदेखी भी आगे चलकर बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपके कई अटके हुए काम पूरे कराने में मददगार साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई और करियर से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं। अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार सही दिशा चुनने का प्रयास करें। आज परिवार के सहयोग और अपनी मेहनत के बल पर आप आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज आपके सामने उन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न होगा और पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने-फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। इससे आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और व्यस्त दिनचर्या से राहत मिलेगी। हालांकि, घर के जरूरी कामों को नजरअंदाज न करें। छोटी-सी अनदेखी भी आगे चलकर बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपके कई अटके हुए काम पूरे कराने में मददगार साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई और करियर से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं। अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार सही दिशा चुनने का प्रयास करें। आज परिवार के सहयोग और अपनी मेहनत के बल पर आप आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।