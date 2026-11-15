आज का राशिफल: कन्या राशि वालों के अटके काम पकड़ेंगे रफ्तार, जानें दिन का हाल

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आज दिनभर भागदौड़ और व्यस्तता बनी रह सकती है। कई काम एक साथ सामने आने से थोड़ी परेशानी होगी और कुछ जिम्मेदारियों में छोटी-मोटी रुकावटें भी आ सकती हैं। सेहत में उतार-चढ़ाव के कारण थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए अपनी क्षमता से अधिक काम का बोझ न लें। बीच-बीच में आराम करना भी जरूरी होगा। घर में मेहमानों के आने से रौनक बढ़ सकती है और पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। हालांकि, किसी पुरानी बात को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच बहस होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय शांति से समाधान निकालने की कोशिश करें। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।