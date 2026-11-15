आज का राशिफल: कन्या राशि वालों के अटके काम पकड़ेंगे रफ्तार, जानें दिन का हाल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 06:27 AM IST
सार
संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा।
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विस्तार
कन्या राशि कन्या राशि के जातक किसी भी काम को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करते। इस राशि के स्वामी बुध देव हैं और बुधवार इनके लिए शुभ होता है। ये पहले हर पहलू को समझते हैं और उसके बाद ही कोई कदम उठाते हैं। अपने काम में सुधार करने की आदत इनके अंदर हमेशा बनी रहती है। दूसरों की छोटी-छोटी जरूरतों को समझना और जिम्मेदारी से काम करना इनके स्वभाव का अहम हिस्सा है।
कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscop
आज दिनभर भागदौड़ और व्यस्तता बनी रह सकती है। कई काम एक साथ सामने आने से थोड़ी परेशानी होगी और कुछ जिम्मेदारियों में छोटी-मोटी रुकावटें भी आ सकती हैं। सेहत में उतार-चढ़ाव के कारण थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए अपनी क्षमता से अधिक काम का बोझ न लें। बीच-बीच में आराम करना भी जरूरी होगा। घर में मेहमानों के आने से रौनक बढ़ सकती है और पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। हालांकि, किसी पुरानी बात को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच बहस होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय शांति से समाधान निकालने की कोशिश करें। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज दिनभर भागदौड़ और व्यस्तता बनी रह सकती है। कई काम एक साथ सामने आने से थोड़ी परेशानी होगी और कुछ जिम्मेदारियों में छोटी-मोटी रुकावटें भी आ सकती हैं। सेहत में उतार-चढ़ाव के कारण थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए अपनी क्षमता से अधिक काम का बोझ न लें। बीच-बीच में आराम करना भी जरूरी होगा। घर में मेहमानों के आने से रौनक बढ़ सकती है और पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। हालांकि, किसी पुरानी बात को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच बहस होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय शांति से समाधान निकालने की कोशिश करें। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा।
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