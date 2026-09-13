आज का राशिफल: तुला राशि वालों के लिए बन रहा धन लाभ का योग, पढ़ें 14 सितंबर का राशिफल

तुला राशि तुला राशि चक्र की सातवीं राशि है। इस राशि के लिए हीरा रत्न लाभकारी माना जाता है। यह वायु तत्व की संतुलित, आकर्षक और सामाजिक राशि है। इस राशि के जातक मिलनसार, शांतिप्रिय और न्यायप्रिय होते हैं। शुक्र ग्रह इसके स्वामी हैं, जो प्रेम, सौंदर्य और सुख-सुविधाओं के प्रतीक माने जाते हैं। तुला राशि के लोग जीवन में संतुलन और अच्छे संबंधों को विशेष महत्व देते हैं। आज का राशिफल

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