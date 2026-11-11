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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka tula rashifal 12 November 2026 today libra horoscope in hindi

आज का राशिफल: तुला राशि वालों के जीवन में आएंगे सकारात्मक बदलाव, जानें दिन का हाल

Thu, 12 Nov 2026 04:22 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 12 Nov 2026 04:22 AM IST
सार

आज भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से बचें। किसी भी महत्वपूर्ण मामले में व्यावहारिक सोच अपनाना आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा। परिस्थितियों को समझकर उठाया गया कदम आपको बेहतर परिणाम दिला सकता है।

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Aaj ka tula rashifal 12 November 2026 today libra horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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तुला राशि तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। इस राशि के लोग आकर्षक व्यक्तित्व वाले, मिलनसार और संतुलित सोच रखने वाले होते हैं। वायु तत्व की यह राशि प्रेम, सौंदर्य और सामंजस्य से जुड़ी है। तुला राशि वालों के लिए हीरा या ओपल धारण करना शुभ माना जाता है।

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तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope)
आज कोई सुखद समाचार मिलने से आपके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक मामलों में राहत महसूस होगी। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। कोई बड़ी डील फाइनल होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता खुलेगा। बच्चों को खुश करने के लिए उनके लिए कोई नया सामान खरीद सकते हैं या उनके साथ घूमने-फिरने की योजना बना सकते हैं। सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहने से आपकी पहचान और सम्मान बढ़ सकता है। हालांकि, आज भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से बचें। किसी भी महत्वपूर्ण मामले में व्यावहारिक सोच अपनाना आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा। परिस्थितियों को समझकर उठाया गया कदम आपको बेहतर परिणाम दिला सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।  

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