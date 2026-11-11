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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka vrishabha rashifal 12 November 2026 today taurus horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जानें कैसा रहेगा दिन

Thu, 12 Nov 2026 04:14 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 12 Nov 2026 04:14 AM IST
सार

बातचीत में पहल करने से रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी। आज आपकी समझदारी केवल कामकाज ही नहीं, बल्कि पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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aaj ka vrishabha rashifal 12 November 2026 today taurus horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृषभ राशि

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वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। इस राशि के लोग शांत स्वभाव के, धैर्यवान और मेहनती होते हैं। इन्हें जीवन में सुख-सुविधाएं और सुंदरता पसंद होती है। पृथ्वी तत्व की यह राशि स्थिरता और व्यवहारिकता का प्रतीक है। वृषभ राशि वालों के लिए हीरा या ओपल धारण करना शुभ माना जाता है।
आज का राशिफल

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope):
आज आपकी कार्यकुशलता और समझदारी आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है। भाग्य का साथ मिलने से आप जिस काम में भी प्रयास करेंगे, उसमें सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। लंबे समय से चल रहे किसी पुराने कर्ज को चुकाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, जिससे आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है। हालांकि, ऐसे मामलों में सभी पहलुओं की जांच करना जरूरी होगा। भाई-बहनों के साथ यदि किसी बात को लेकर दूरी या नाराजगी बनी हुई थी, तो उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। बातचीत में पहल करने से रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी। आज आपकी समझदारी केवल कामकाज ही नहीं, बल्कि पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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