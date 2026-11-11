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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 12 November 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वालों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के बनेंगे योग

Thu, 12 Nov 2026 04:17 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 12 Nov 2026 04:17 AM IST
सार

यदि आपने पहले किसी को उधार पैसा दिया था, तो उसकी वापसी के संकेत मिल रहे हैं। इससे आपको आर्थिक राहत मिल सकती है। धैर्य और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामकाज और पारिवारिक जीवन, दोनों में बेहतर संतुलन बना पाएंगे।

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Aaj ka kark rashifal 12 November 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि कर्क राशि के स्वामी चंद्र देव हैं। इस राशि के लोग भावुक, संवेदनशील और परिवार से गहरा लगाव रखने वाले होते हैं। जल तत्व की यह राशि प्रेम, अपनापन और भावनाओं का प्रतीक मानी जाती है। कर्क राशि वालों के लिए मोती धारण करना शुभ माना जाता है।

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज आय बढ़ाने के कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की उम्मीद रहेगी। हालांकि, मन में किसी बात को लेकर हल्का तनाव या असमंजस बना रह सकता है। परिवार में किसी विवाद या उलझन को सुलझाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। ऐसे में हर मामले में अपनी राय देने या हस्तक्षेप करने के बजाय यह समझना जरूरी होगा कि कहां बोलना है और कहां शांत रहना बेहतर है। कारोबार में साझेदार का सहयोग मिलने से कई काम आसान हो सकते हैं, इसलिए बेवजह चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पहले किसी को उधार पैसा दिया था, तो उसकी वापसी के संकेत मिल रहे हैं। इससे आपको आर्थिक राहत मिल सकती है। धैर्य और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामकाज और पारिवारिक जीवन, दोनों में बेहतर संतुलन बना पाएंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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