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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka dhanu rashifal 12 November 2026 today sagittarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: धनु राशि वालों के लिए लाभ के योग, करियर में मिल सकती है तरक्की

Thu, 12 Nov 2026 04:25 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 12 Nov 2026 04:25 AM IST
सार

आप अपनी कार्यक्षमता और मेहनत के बल पर इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने में सफल रहेंगे। आपके बेहतर प्रदर्शन से भविष्य में पदोन्नति के रास्ते भी खुल सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें और मिले हुए अवसरों का पूरा लाभ उठाएं।

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Aaj ka dhanu rashifal 12 November 2026 today sagittarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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धनु राशि धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। इस राशि के लोग ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखते हैं और खुले विचारों वाले होते हैं। अग्नि तत्व की यह राशि उत्साह, साहस और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। धनु राशि वालों के लिए पुखराज रत्न धारण करना शुभ माना जाता है।
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धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज अचानक कोई लाभ मिलने की संभावना है। कोई ऐसी वस्तु, अवसर या सुविधा प्राप्त हो सकती है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। हालांकि, अपनी वाणी पर संयम रखना जरूरी होगा, क्योंकि उत्साह या गुस्से में कही गई बात किसी को आहत कर सकती है। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से खुशियों और उत्साह का माहौल बनेगा। आपकी जीवनशैली में भी कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, जिससे आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान और व्यवस्थित महसूस करेंगे। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आप अपनी कार्यक्षमता और मेहनत के बल पर इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने में सफल रहेंगे। आपके बेहतर प्रदर्शन से भविष्य में पदोन्नति के रास्ते भी खुल सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें और मिले हुए अवसरों का पूरा लाभ उठाएं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  
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