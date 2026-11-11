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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka singh rashifal 12 November 2026 today leo horoscope in hindi

आज का राशिफल: सिंह राशि वालों को मिलेगी सफलता, परिवार में बढ़ेंगी खुशियां

Thu, 12 Nov 2026 04:18 AM IST
मेघा कुमारी आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 12 Nov 2026 04:18 AM IST
सार

विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता और नियमित अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। जितना अधिक ध्यान पढ़ाई पर देंगे, उतनी ही आसानी से अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे। घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा और आनंदपूर्ण बना रहेगा।

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Aaj ka singh rashifal 12 November 2026 today leo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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सिंह राशि सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। इस राशि के लोग आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। अग्नि तत्व की यह राशि मान-सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ी मानी जाती है। सूर्य की कृपा पाने के लिए सिंह राशि वालों के लिए माणिक्य रत्न धारण करना शुभ होता है।

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सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope
आज आपके सामने आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा साबित करने के कई अवसर आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि, अचानक बढ़ने वाले खर्च आपकी आर्थिक योजनाओं को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए पैसों के मामले में सावधानी रखें। जीवनसाथी का सहयोग और समझदारी आपको भावनात्मक मजबूती देगी। पिताजी की सेहत पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होने की संभावना है, जिससे मन में खुशी और संतोष रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता और नियमित अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। जितना अधिक ध्यान पढ़ाई पर देंगे, उतनी ही आसानी से अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे। घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा और आनंदपूर्ण बना रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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