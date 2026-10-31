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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka tula rashifal 1 November 2026 today libra horoscope in hindi

आज का राशिफल: तुला राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, पढ़ें 1 नवंबर का राशिफल

Sun, 01 Nov 2026 05:07 AM IST
ज्योति मेहरा आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 01 Nov 2026 05:07 AM IST
सार

आज आर्थिक मामलों में प्रगति के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं और व्यापार में साझेदारी के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना है।

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Aaj ka tula rashifal 1 November 2026 today libra horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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तुला राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव माना जाता है। इस राशि के जातक संतुलित दृष्टिकोण रखने वाले, सौंदर्य के प्रति आकर्षित और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। ये जीवन में तालमेल बनाए रखने का प्रयास करते हैं और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना पसंद करते हैं। इनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है, जिससे लोग आसानी से इनकी ओर खिंच जाते हैं। संगीत, फैशन, सजावट और कलात्मक चीजों में इनकी विशेष रुचि होती है। रचनात्मक कार्यों में इनका झुकाव अधिक देखने को मिलता है। इस राशि के लोगों के लिए सफेद वस्त्र, मिठाइयां या सुगंधित वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope)
आज आर्थिक मामलों में प्रगति के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं और व्यापार में साझेदारी के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप किसी नए व्यवसाय या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो उससे जुड़े विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। हालांकि, केवल दूसरों की बातों में आकर पैसा लगाने के बजाय अपनी जरूरतों, बजट और जोखिम को अच्छी तरह समझें। मकान, जमीन या अन्य संपत्ति खरीदने की योजना भी आगे बढ़ सकती है।
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किसी पुराने विचार को अब व्यावहारिक रूप देने का अवसर मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। बाहर के खानपान से परहेज करें और नियमित दिनचर्या बनाए रखने का प्रयास करें। छोटी-सी लापरवाही भी आपको असहज कर सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशियों के अवसर मिलेंगे। घर के छोटे बच्चों की कोई इच्छा पूरी करने से आपको विशेष आनंद मिलेगा और परिवार के सदस्यों के बीच अपनापन बढ़ेगा। धार्मिक यात्रा या किसी पवित्र स्थान पर जाने की योजना भी बन सकती है। ऐसी यात्रा आपको रोजमर्रा की भागदौड़ से कुछ समय दूर रहने और मन को शांत करने का अवसर देगी। आज आर्थिक उन्नति के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख पर भी ध्यान दें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।  

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