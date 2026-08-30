सिंह राशि के जातकों को मिलेगा लाभ और यात्रा के बनेंगे योग, पढ़ें आज का राशिफल

सिंह राशि

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सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं और यह अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक आत्मविश्वासी, साहसी और नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा काफी प्रिय होती है। ये अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सुनहरा और नारंगी रंग शुभ माना जाता है। इन्हें माणिक्य रत्न धारण करना लाभकारी माना जाता है।आर्थिक मोर्चे पर आज किस्मत आपका साथ देती दिखाई दे रही है। लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कारोबार में पार्टनर के साथ भविष्य की नई योजनाओं पर बातचीत अच्छे परिणाम दे सकती है। स्वादिष्ट भोजन और सुख-सुविधाओं का आनंद लेने का मौका मिलेगा। निवेश के नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन उत्साह में आकर जल्दबाजी न करें। धन लाभ की खुशी पूरे दिन चेहरे पर दिखाई दे सकती है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।