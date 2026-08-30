तुला राशि के लिए कैसा रहेगा दिन, पढ़ें आज का राशिफल

तुला राशि तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और यह वायु तत्व की राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक आकर्षक, मिलनसार और संतुलित स्वभाव के होते हैं। इन्हें कला, सुंदरता और सुख-सुविधाओं में काफी रुचि होती है। ये रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तुला राशि वालों के लिए सफेद और नीला रंग शुभ माना जाता है। इन्हें ओपल या हीरा धारण करना लाभकारी माना जाता है।

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