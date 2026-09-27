आज का राशिफल: सिंह राशि वालों का बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें 28 सितंबर का राशिफल
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 28 Sep 2026 04:22 AM IST
सार
अपनी तरक्की को लेकर आसपास के लोगों की सोच को समझकर आगे बढ़ें। बैंक से लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो प्रयास करने के लिए दिन ठीक रहेगा।
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विस्तार
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सिंह राशि सिंह राशि के लोग आत्मविश्वासी, साहसी और नेतृत्व करने वाले होते हैं। इन्हें राशि चक्र की पांचवीं राशि माना गया है। इनके स्वामी सूर्य होते हैं, जो आत्मविश्वास और मान-सम्मान के कारक हैं। इन राशि वालों को माणिक्य धारण करना चाहिए। यह आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जाना जाता है।
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सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope
आज भाग्य का साथ मिलने से कई रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं। जिन कामों में लंबे समय से अड़चन आ रही थी, उनमें रास्ता खुलता नजर आएगा। हालांकि दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचें। किसी दूर के रिश्तेदार से जुड़ी खबर मन को थोड़ा उदास कर सकती है। अपनी तरक्की को लेकर आसपास के लोगों की सोच को समझकर आगे बढ़ें। बैंक से लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो प्रयास करने के लिए दिन ठीक रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।