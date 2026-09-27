आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा दिन, पढ़ें 28 सितंबर का राशिफल

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के लोग साहसी, दृढ़ निश्चयी और रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। इन्हें राशि चक्र की आठवीं राशि माना गया है। इनके स्वामी मंगल होते हैं, जो साहस और पराक्रम के कारक हैं। इन राशि वालों को मूंगा धारण करना चाहिए। यह आत्मविश्वास और साहस के लिए जाना जाता है। आज का राशिफल

विज्ञापन