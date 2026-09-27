आज का राशिफल: तुला राशि वालों को मिल सकता है मनचाहा लाभ, प्रेम और करियर में रहेगा अच्छा समय

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तुला राशि के लोग संतुलित, मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। इन्हें राशि चक्र की सातवीं राशि माना गया है। इनके स्वामी शुक्र होते हैं, जो प्रेम, सौंदर्य और सुख-सुविधाओं के कारक हैं। इन राशि वालों को हीरा या ओपल धारण करना चाहिए। यह सुख-समृद्धि के लिए प्रभावशाली माना जाता है।