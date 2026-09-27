आज का राशिफल: धनु राशि वालों की किस्मत देगी साथ, नौकरी में मिल सकती है तरक्की

धनु राशि धनु राशि के लोग आशावादी, ज्ञानप्रिय और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। इन्हें राशि चक्र की नौवीं राशि माना गया है। इनके स्वामी गुरु होते हैं, जो ज्ञान, शिक्षा और सौभाग्य के कारक हैं। इन राशि वालों को पुखराज धारण करना चाहिए। यह सौभाग्य और समृद्धि के लिए जाना जाता है।

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