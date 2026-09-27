आज का राशिफल: धनु राशि वालों की किस्मत देगी साथ, नौकरी में मिल सकती है तरक्की
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 28 Sep 2026 04:47 AM IST
सार
माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा और पुरानी गलतियों से मिली सीख आज सही निर्णय लेने में मदद करेगी।
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विस्तार
धनु राशि धनु राशि के लोग आशावादी, ज्ञानप्रिय और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। इन्हें राशि चक्र की नौवीं राशि माना गया है। इनके स्वामी गुरु होते हैं, जो ज्ञान, शिक्षा और सौभाग्य के कारक हैं। इन राशि वालों को पुखराज धारण करना चाहिए। यह सौभाग्य और समृद्धि के लिए जाना जाता है।
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धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज व्यापार और करियर दोनों के लिहाज से दिन उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा। सेहत में पहले की तुलना में सुधार महसूस होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर भी किसी से धन उधार लेने से बचना बेहतर रहेगा। कार्यस्थल पर अपनी बात स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ रखें। कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा और पुरानी गलतियों से मिली सीख आज सही निर्णय लेने में मदद करेगी।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।