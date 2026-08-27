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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka singh rashifal 28 August 2026 today leo horoscope in hindi

सिंह राशि के जातक रिश्तों में अपनापन बनाए रखें, पढ़ें आज का राशिफल

Fri, 28 Aug 2026 05:05 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 28 Aug 2026 05:05 AM IST
सार

आज सिंह राशि वालों के लिए दिन मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक परिणामों से जुड़ा रह सकता है। आपने पिछले दिनों जिस काम के लिए लगातार प्रयास किया है, उसका अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है।

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Aaj ka singh rashifal 28 August 2026 today leo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

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सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope)

आज सिंह राशि वालों के लिए दिन मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक परिणामों से जुड़ा रह सकता है। आपने पिछले दिनों जिस काम के लिए लगातार प्रयास किया है, उसका अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। सफलता मिलने से आपका उत्साह बढ़ेगा और आगे की चुनौतियों का सामना करने का हौसला भी मिलेगा। सकारात्मक सोच को बनाए रखें, क्योंकि यही आज आपको सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेगी। परिवार या रिश्तों की बात करें तो किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार से मिलने का अवसर मिल सकता है। किसी यात्रा की योजना भी बन सकती है। लंबे समय से किसी करीबी से मुलाकात नहीं हुई है, तो यह समय रिश्तों में फिर से गर्माहट लाने वाला हो सकता है।

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कामकाज के क्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल प्रभावशाली रहेगा। लंबे समय से उलझे हुए मामलों को सुलझाने में आप सफल हो सकते हैं। हालांकि, किसी सहयोगी की कही हुई कोई बात आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती है। ऐसे में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना बेहतर होगा। बातचीत में धैर्य और अपनापन बनाए रखने से गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी संबंध पहले से मजबूत हो सकते हैं।
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आज की खास बातें
करियर: मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।
निर्णय: महत्वपूर्ण फैसले लेने में आत्मविश्वास बना रहेगा।
परिवार: दूर रहने वाले रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है।
यात्रा: घूमने या यात्रा की योजना बन सकती है।
रिश्ते: सहयोगी की बात बुरी लग सकती है, संयम रखें।
सफलता: सकारात्मक सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।
सलाह: प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझें और रिश्तों में अपनापन बनाए रखें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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