आज का राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए बनेंगे सफलता के योग, पढ़ें 21 सितंबर का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 21 Sep 2026 05:12 AM IST
सार
काम जिसमें आपको पर्याप्त अनुभव नहीं है, उसे बिना सलाह के करने से बचें। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। जीवनसाथी के साथ यात्रा या किसी शांत और खूबसूरत स्थान पर घूमने की योजना बन सकती है।
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विस्तार
सिंह राशि
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सिंह राशि के लोग आत्मविश्वासी और प्रभावशाली माने जाते हैं। इस राशि को अग्नि तत्व की राशि कहा जाता है। इसके स्वामी सूर्यदेव हैं। इन लोगों के लिए रविवार का दिन शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, इस राशि के लोग नेतृत्व करना पसंद करते हैं। ये अपने फैसलों को लेकर स्पष्ट रहते हैं। इनका आत्मविश्वास और साहस इन्हें खास पहचान दिलाता है।
सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope)
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने का संकेत दे रहा है। मकान, प्लॉट, दुकान या किसी अन्य संपत्ति से जुड़ी आपकी योजना आगे बढ़ सकती है। संतान की नौकरी या करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर परिवार के लिए खुशी का कारण बनेगी। लंबे समय से चली आ रही किसी परेशानी में भी राहत मिल सकती है। हालांकि, ऐसा काम जिसमें आपको पर्याप्त अनुभव नहीं है, उसे बिना सलाह के करने से बचें। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। जीवनसाथी के साथ यात्रा या किसी शांत और खूबसूरत स्थान पर घूमने की योजना बन सकती है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।