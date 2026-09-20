आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए रहेगा शुभ दिन, पढ़ें 21 सितंबर का राशिफल

कुंभ राशि कुंभ राशि के लोग स्वतंत्र विचारों वाले और रचनात्मक माने जाते हैं। इस राशि को वायु तत्व की राशि कहा जाता है। इसके स्वामी शनिदेव हैं। इन लोगों के लिए शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, इस राशि के लोग नई सोच और अलग नजरिए के लिए जाने जाते हैं। ये अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना पसंद करते हैं। इनकी सोचने-समझने की क्षमता काफी अच्छी होती है।

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