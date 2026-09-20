आज का राशिफल: मकर राशि वालों को मिल सकती है बड़ी सफलता, पढ़ें 21 सितंबर का राशिफल

मकर राशि मकर राशि के लोग मेहनती और अनुशासित माने जाते हैं। इस राशि को पृथ्वी तत्व की राशि कहा जाता है। इसके स्वामी शनिदेव हैं। इन लोगों के लिए शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, इस राशि के लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। ये जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं। इनका धैर्य और दृढ़ संकल्प इन्हें सफलता की ओर ले जाता है।

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