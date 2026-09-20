आज का राशिफल: कन्या राशि वालों को मिल सकती है खुशखबरी, पढ़ें 21 सितंबर का राशिफल

कन्या राशि कन्या राशि के लोग समझदार और व्यवस्थित माने जाते हैं। इस राशि को पृथ्वी तत्व की राशि कहा जाता है। इसके स्वामी बुधदेव हैं। इन लोगों के लिए बुधवार का दिन शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, इस राशि के लोग हर काम को सोच-समझकर करना पसंद करते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं। इनकी विश्लेषण क्षमता और मेहनत करने की आदत शानदार होती है।

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