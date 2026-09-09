आज का राशिफल: सिंह राशि वाले आसपास के विवादों से दूरी बनाए रखें, पढ़ें 10 सितंबर का राशिफल

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

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आसपास के विवादों से दूरी बनाए रखें।

पुराने लेनदेन का मामला सुलझ सकता है।

अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालना बेहतर रहेगा।

संतान के साथ घूमने का अवसर मिलेगा।

पुराने मित्र से अचानक मुलाकात संभव है।

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर परिणाम देने वाला रह सकता है। हालांकि, आसपास के लोगों के विवाद में हस्तक्षेप करना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। पड़ोस या किसी परिचित के झगड़े से खुद को दूर रखना ही समझदारी होगी। आर्थिक मामलों में कोई पुराना लेनदेन काफी समय से उलझा हुआ था, तो आज उसे सुलझाने की दिशा में प्रगति हो सकती है। इससे आपको मानसिक राहत भी मिलेगी।कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर रहें और कोशिश करें कि महत्वपूर्ण काम खुद अपनी निगरानी में पूरे करें। हर छोटे-बड़े काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से बचना आपके हित में रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। संतान के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है, जिससे आप दोनों के बीच रिश्ता और मजबूत होगा। वहीं किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो सकती है। लंबे समय बाद हुई यह मुलाकात पुरानी यादों को ताजा करेगी और आपका मूड भी बेहतर हो जाएगा।



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यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।