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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka singh rashifal 1 November 2026 today leo horoscope in hindi

आज का राशिफल: सिंह राशि वालों के प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा, पढ़ें 1 नवंबर का राशिफल

Sun, 01 Nov 2026 05:04 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 01 Nov 2026 05:04 AM IST
सार

आज आपकी मेहनत और दूरदर्शिता आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। व्यापार करने वालों के लिए दिन विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है।

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Aaj ka singh rashifal 1 November 2026 today leo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

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सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope
आज आपकी मेहनत और दूरदर्शिता आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। व्यापार करने वालों के लिए दिन विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। यदि आपने हाल ही में कारोबार में कोई बदलाव किया है या नई रणनीति अपनाई है, तो उसके सकारात्मक परिणाम धीरे-धीरे सामने आने लग सकते हैं। इससे भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार होगा। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े किसी काम की योजना भी बन सकती है। हालांकि, किसी भी योजना को अंतिम रूप देने से पहले जरूरी तैयारियां पूरी कर लें।
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प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और अपनापन बढ़ने के संकेत हैं। यदि किसी बात को लेकर मन में दूरी या गलतफहमी थी, तो बातचीत के माध्यम से उसे दूर किया जा सकता है। आज अपनी कीमती वस्तुओं, जरूरी कागजात और पैसों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। छोटी-सी लापरवाही परेशानी पैदा कर सकती है। माता-पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। मकान या जमीन खरीदने की योजना भी आगे बढ़ सकती है, बशर्ते आप सभी जरूरी पहलुओं की जांच कर लें। संतान से किया गया वादा पूरा करने से उसके चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी। आज काम और परिवार के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखना आपके लिए सुखद रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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