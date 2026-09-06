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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Weekly Love Prediction Horoscope 07 to 13 September 2026 Saptahik love rashifal in hindi

साप्ताहिक लव राशिफल: इस सप्ताह इन राशियों के रिश्तों में बढ़ेगा प्यार, जानें मेष से मीन तक का हाल

Sun, 06 Sep 2026 02:45 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 06 Sep 2026 02:45 PM IST
सार

7 से 13 सितंबर 2026 का सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज से खास रह सकता है। कुछ राशियों के रिश्तों में प्यार और नजदीकी बढ़ेगी, तो कुछ को गलतफहमियां दूर करने का मौका मिलेगा। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल।

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Weekly Love Prediction Horoscope 07 to 13 September 2026 Saptahik love rashifal in hindi
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक लव राशिफल: 7 से 13 सितंबर 2026 का सप्ताह प्रेम और रिश्तों के मामले में खास रहने वाला है। इस दौरान ग्रहों के प्रभाव से सभी 12 राशियों की लव लाइफ में अलग-अलग तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जहां कुछ राशि वालों के रिश्ते में प्यार, नजदीकी और आपसी समझ बढ़ेगी, वहीं कुछ लोगों को पुरानी गलतफहमियां दूर करने और रिश्ते को मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह नए लोगों से जुड़ने और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के संकेत दे रहा है। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करना आपके रिश्ते के लिए फायदेमंद रहेगा। आइए जानते हैं 7 से 13 सितंबर के बीच मेष से मीन तक सभी राशियों की लव लाइफ कैसी रहेगी।

Weekly Love Prediction Horoscope 07 to 13 September 2026 Saptahik love rashifal in hindi
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala
मेष साप्ताहिक लव राशिफल (Aries Weekly Love Horoscope)
यह सप्ताह मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में नई शुरुआत के संकेत दे रहा है। पार्टनर के साथ रिश्ते में नजदीकी बढ़ेगी और एक-दूसरे को बेहतर समझने का मौका मिलेगा। मन की बात खुलकर साझा करने से संबंधों में मजबूती आएगी। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। यह परिचय आगे चलकर खास रिश्ते में बदल सकता है। नए लोगों से मिलने-जुलने में संकोच न करें।
Weekly Love Prediction Horoscope 07 to 13 September 2026 Saptahik love rashifal in hindi
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल (Taurus Weekly Love Horoscope)
वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्यार और रोमांस से भरा रह सकता है। पार्टनर के साथ बिताया गया समय भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करेगा। रिश्ते में नयापन लाने के लिए साथ में कुछ खास करने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को छिपाने के बजाय साथी के साथ ईमानदारी से बातचीत करें। सिंगल जातकों की भी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आए।

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साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala
मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल (Gemini Weekly Love Horoscope)
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम संबंधों में बदलाव और नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। आपकी बातचीत करने की कला रिश्ते को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर किसी बात को लेकर मन में उलझन है, तो उसे खुलकर पार्टनर के सामने रखें। इससे गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी विश्वास बढ़ेगा। सिंगल लोगों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात संभव है। सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
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साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala
कर्क साप्ताहिक लव राशिफल (Cancer Weekly Love Horoscope)
कर्क राशि वालों के लिए प्रेम जीवन में अपनापन और भावनात्मक मजबूती बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर खुलकर बातचीत करें और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। ईमानदारी आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी नए व्यक्ति के साथ मुलाकात खास हो सकती है। इस सप्ताह अपने दिल की बात कहने से पीछे न हटें।
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