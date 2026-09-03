4 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 03 Sep 2026 07:41 PM IST
सार
04 September Ka Panchang: 4 सितंबर को भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 04 September: 04 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और हरषाना योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में है, जिसके स्वामी मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 04 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
11:51 − 12:41
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 04 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:01
सूर्यास्त का समय- 18:32
चन्द्रोदय- 22:26
चन्द्रास्त- 11:56
गुलिक काल- 09:08 − 10:42
राहुकाल: 13:50 − 15:24
यमगण्ड: 06:01 − 07:34
चर: 06:00 - 07:34
लाभ: 07:34 - 09:08
अमृत: 09:08 - 10:41
काल: 10:41 - 12:15
शुभ: 12:15 - 13:49
रोग: 13:49 - 15:23
उद्वेग: 15:23 - 16:57
चर: 16:57 - 18:30
04 सितंबर 2026 (शुक्रवार) रात्रि का चौघड़िया
रोग: 18:30 - 19:57
काल: 19:57 - 21:23
लाभ : 21:23 - 22:49
उद्वेग: 22:49 - 00:15, 05 September
शुभ: 00:15 - 01:42, 05 September
अमृत: 01:42 - 03:08, 05 September
चर: 03:08 - 04:34, 05 September
रोग: 04:34 - 06:01, 05 September
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आज का पंचांग- 04 सितंबर 2026
|तिथि
|अष्टमी
|24:12 तक
|नक्षत्र
|रोहिणी
|23:01 तक
|प्रथम करण
|बालवा
|13:19 तक
|द्वितीय करण
|कौवाला
|24:12 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|शुक्रवार
|योग
|हरषाना
|15:38 तक
|सूर्योदय
|06:01
|सूर्यास्त
|18:31
|चंद्रमा
|वृषभ राशि में
|राहुकाल
|10:42 − 12:16
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:51 − 12:41
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चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 04 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:01
सूर्यास्त का समय- 18:32
चन्द्रोदय- 22:26
चन्द्रास्त- 11:56
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गुलिक काल- 09:08 − 10:42
राहुकाल: 13:50 − 15:24
यमगण्ड: 06:01 − 07:34
Vivah Muhurat 2026: जुलाई से दिसंबर के बीच शादी के लिए कब हैं शुभ दिन ? यहां देखें सभी विवाह मुहूर्त04 सितंबर 2026 (शुक्रवार) दिन का चौघड़िया
चर: 06:00 - 07:34
लाभ: 07:34 - 09:08
अमृत: 09:08 - 10:41
काल: 10:41 - 12:15
शुभ: 12:15 - 13:49
रोग: 13:49 - 15:23
उद्वेग: 15:23 - 16:57
चर: 16:57 - 18:30
04 सितंबर 2026 (शुक्रवार) रात्रि का चौघड़िया
रोग: 18:30 - 19:57
काल: 19:57 - 21:23
लाभ : 21:23 - 22:49
उद्वेग: 22:49 - 00:15, 05 September
शुभ: 00:15 - 01:42, 05 September
अमृत: 01:42 - 03:08, 05 September
चर: 03:08 - 04:34, 05 September
रोग: 04:34 - 06:01, 05 September