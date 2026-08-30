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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Panchang 31 August 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat

आज का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Mon, 31 Aug 2026 10:35 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 31 Aug 2026 10:35 AM IST
सार

31 August Ka Panchang: 31 अगस्त को भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं।

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Aaj Ka Panchang 31 August 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat
आज का पंचांग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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Panchang 31 August : 31 अगस्त को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि पर रेवती नक्षत्र और गण्ड योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आइए जानते हैं 31 अगस्त के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

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आज का पंचांग- 31 अगस्त 2026

तिथि तृतीया  08:51तक
नक्षत्र रेवती  27:23 तक
प्रथम करण विष्टि  08:51तक
द्वितीय करण  बव  20:19 तक
पक्ष कृष्ण  
वार सोमवार  
योग गण्ड  25:50 तक
सूर्योदय 05:59  
सूर्यास्त 18:42  
चंद्रमा  मीन राशि में  
राहुकाल 07:35-09:10  
विक्रमी संवत् 2083  
शक संवत 1948 पराभव
मास भाद्रपद  
शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:57-12:45
 

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आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:57-12:45

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चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 31 अगस्त 2026
सूर्योदय का समय- 05:59
सूर्यास्त का समय- 18:42
चन्द्रोदय- 19:50
चन्द्रास्त- 07:43

आज का अशुभ मुहूर्त - 31अगस्त 2026
गुलिक काल- 13:56-15:32 
राहुकाल: 07:35-09:10
यमगण्ड: 10:46-12:21

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31 अगस्त 2026, दिन का चौघड़िया
अमृत: सुबह 5:58 से 7:34 बजे तक
काल: सुबह 7:34 से 9:10 बजे तक
शुभ: सुबह 9:10 से 10:46 बजे तक
रोग: सुबह 10:46 से दोपहर 12:21 बजे तक
उद्वेग: दोपहर 12:21 से 1:57 बजे तक
चर: दोपहर 1:57 से 3:33 बजे तक
लाभ: दोपहर 3:33 से 5:09 बजे तक
अमृत: शाम 5:09 से 6:44 बजे तक

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31 अगस्त 2026, रात का चौघड़िया
चर: शाम 6:44 से रात 8:08 बजे तक
रोग: रात 8:08 से 9:32 बजे तक
काल: रात 9:32 से 10:57 बजे तक
लाभ: रात 10:57 से 12:21 बजे तक
उद्वेग: रात 12:21 से 1:45 बजे तक
शुभ: रात 1:45 से 3:10 बजे तक
अमृत: रात 3:10 से 4:34 बजे तक
चर: सुबह 4:34 से 5:59 बजे तक
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