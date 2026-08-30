आज का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 31 Aug 2026 10:35 AM IST
सार
31 August Ka Panchang: 31 अगस्त को भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं।
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विस्तार
Panchang 31 August : 31 अगस्त को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि पर रेवती नक्षत्र और गण्ड योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आइए जानते हैं 31 अगस्त के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 31 अगस्त 2026
|तिथि
|तृतीया
|08:51तक
|नक्षत्र
|रेवती
|27:23 तक
|प्रथम करण
|विष्टि
|08:51तक
|द्वितीय करण
|बव
|20:19 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|सोमवार
|योग
|गण्ड
|25:50 तक
|सूर्योदय
|05:59
|सूर्यास्त
|18:42
|चंद्रमा
|मीन राशि में
|राहुकाल
|07:35-09:10
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:57-12:45
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आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:57-12:45
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 31 अगस्त 2026
सूर्योदय का समय- 05:59
सूर्यास्त का समय- 18:42
चन्द्रोदय- 19:50
चन्द्रास्त- 07:43
आज का अशुभ मुहूर्त - 31अगस्त 2026
गुलिक काल- 13:56-15:32
राहुकाल: 07:35-09:10
यमगण्ड: 10:46-12:21
अमृत: सुबह 5:58 से 7:34 बजे तक
काल: सुबह 7:34 से 9:10 बजे तक
शुभ: सुबह 9:10 से 10:46 बजे तक
रोग: सुबह 10:46 से दोपहर 12:21 बजे तक
उद्वेग: दोपहर 12:21 से 1:57 बजे तक
चर: दोपहर 1:57 से 3:33 बजे तक
लाभ: दोपहर 3:33 से 5:09 बजे तक
अमृत: शाम 5:09 से 6:44 बजे तक
31 अगस्त 2026, रात का चौघड़िया
चर: शाम 6:44 से रात 8:08 बजे तक
रोग: रात 8:08 से 9:32 बजे तक
काल: रात 9:32 से 10:57 बजे तक
लाभ: रात 10:57 से 12:21 बजे तक
उद्वेग: रात 12:21 से 1:45 बजे तक
शुभ: रात 1:45 से 3:10 बजे तक
अमृत: रात 3:10 से 4:34 बजे तक
चर: सुबह 4:34 से 5:59 बजे तक
11:57-12:45
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चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 31 अगस्त 2026
सूर्योदय का समय- 05:59
सूर्यास्त का समय- 18:42
चन्द्रोदय- 19:50
चन्द्रास्त- 07:43
आज का अशुभ मुहूर्त - 31अगस्त 2026
गुलिक काल- 13:56-15:32
राहुकाल: 07:35-09:10
यमगण्ड: 10:46-12:21
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अमृत: सुबह 5:58 से 7:34 बजे तक
काल: सुबह 7:34 से 9:10 बजे तक
शुभ: सुबह 9:10 से 10:46 बजे तक
रोग: सुबह 10:46 से दोपहर 12:21 बजे तक
उद्वेग: दोपहर 12:21 से 1:57 बजे तक
चर: दोपहर 1:57 से 3:33 बजे तक
लाभ: दोपहर 3:33 से 5:09 बजे तक
अमृत: शाम 5:09 से 6:44 बजे तक
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31 अगस्त 2026, रात का चौघड़िया
चर: शाम 6:44 से रात 8:08 बजे तक
रोग: रात 8:08 से 9:32 बजे तक
काल: रात 9:32 से 10:57 बजे तक
लाभ: रात 10:57 से 12:21 बजे तक
उद्वेग: रात 12:21 से 1:45 बजे तक
शुभ: रात 1:45 से 3:10 बजे तक
अमृत: रात 3:10 से 4:34 बजे तक
चर: सुबह 4:34 से 5:59 बजे तक