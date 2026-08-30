आज का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

11:57-12:45सूर्योदय का समय- 05:59सूर्यास्त का समय- 18:42चन्द्रोदय- 19:50चन्द्रास्त- 07:43गुलिक काल- 13:56-15:32राहुकाल: 07:35-09:10यमगण्ड: 10:46-12:21अमृत: सुबह 5:58 से 7:34 बजे तककाल: सुबह 7:34 से 9:10 बजे तकशुभ: सुबह 9:10 से 10:46 बजे तकरोग: सुबह 10:46 से दोपहर 12:21 बजे तकउद्वेग: दोपहर 12:21 से 1:57 बजे तकचर: दोपहर 1:57 से 3:33 बजे तकलाभ: दोपहर 3:33 से 5:09 बजे तकअमृत: शाम 5:09 से 6:44 बजे तकचर: शाम 6:44 से रात 8:08 बजे तकरोग: रात 8:08 से 9:32 बजे तककाल: रात 9:32 से 10:57 बजे तकलाभ: रात 10:57 से 12:21 बजे तकउद्वेग: रात 12:21 से 1:45 बजे तकशुभ: रात 1:45 से 3:10 बजे तकअमृत: रात 3:10 से 4:34 बजे तकचर: सुबह 4:34 से 5:59 बजे तक