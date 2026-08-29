Ganeshotsav 2026: कब से शुरू होगा गणेश उत्सव? जानें गणपति स्थापना की तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Ganeshotsav 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से गणेश उत्सव की शुरुआत होगी। 10 दिनों तक चलने वाला यह पावन पर्व अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन के साथ संपन्न होगा। इस वर्ष गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। खास बात यह है कि इसी दिन हरतालिका तीज का भी संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हरतालिका तीज की पूजा में इस्तेमाल बालू की प्रतिमा और पूजन सामग्री का विसर्जन करने के बाद ही गणपति की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। ऐसे में इस बार गणेशोत्सव का पर्व धार्मिक दृष्टि से और भी खास माना जा रहा है।