22 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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गुरुवार, 22 अक्तूबर को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दोपहर 14 बजकर 42 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। इस माह की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस तिथि पर शतभिषा नक्षत्र और वृद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में रहेगा। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 22 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।