22 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 21 Oct 2026 07:22 PM IST
सार
22 October Ka Panchang: 22 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी फिर इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में रहेगा, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 22 October : गुरुवार, 22 अक्तूबर को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दोपहर 14 बजकर 42 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। इस माह की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस तिथि पर शतभिषा नक्षत्र और वृद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में रहेगा। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 22 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:43 − 12:27
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 22 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:30
सूर्यास्त का समय- 17:40
चन्द्रोदय- 15:21
चन्द्रास्त- 02:22
आज का अशुभ मुहूर्त - 22 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 09:17 − 10:41
राहुकाल: 13:29 − 14:53
यमगण्ड: 06:30 − 07:53
22 अक्तूबर 2026, गुरुवार के दिन का चौघड़िया
शुभ- 06:29 - 07:53
रोग - 07:53 - 09:16
उद्वेग - 09:16 - 10:40
चर -10:40 - 12:04
लाभ- 12:04 - 13:28
अमृत - 13:28 - 14:52
काल - 14:52 - 16:16
शुभ- 16:16 - 17:39
22 अक्तूबर 2026, गुरुवार की रात का चौघड़िया
अमृत- 17:39 - 19:16
चर -19:16 - 20:52
रोग - 20:52 - 22:28
काल- 22:28 - 00:04, 23 अक्तूबर
लाभ - 00:04 - 01:41, 23 अक्तूबर
उद्वेग - 01:41 - 03:17, 23 अक्तूबर
शुभ- 03:17 - 04:53, 23 अक्तूबर
अमृत- 04:53 - 06:29, 23 अक्तूबर
ग्रहों का षडाष्टक योग मचाएगा हलचल, 9 अक्तूबर को इन 5 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान
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आज का पंचांग- 22 अक्तूबर 2026
|तिथि
|एकादशी
|14:42 तक
|नक्षत्र
|शतभिषा
|20:34 तक
|प्रथम करण
|विष्टि
|14:42 तक
|द्वितीय करण
|बावा
|26:44 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|गुरुवार
|योग
|वृद्धि
|23:31 तक
|सूर्योदय
|06:30
|सूर्यास्त
|17:40
|चंद्रमा
|कुंभ राशि में
|राहुकाल
|13:29 − 14:53
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:43 − 12:27
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:43 − 12:27
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 22 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:30
सूर्यास्त का समय- 17:40
चन्द्रोदय- 15:21
चन्द्रास्त- 02:22
आज का अशुभ मुहूर्त - 22 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 09:17 − 10:41
राहुकाल: 13:29 − 14:53
यमगण्ड: 06:30 − 07:53
22 अक्तूबर 2026, गुरुवार के दिन का चौघड़िया
शुभ- 06:29 - 07:53
रोग - 07:53 - 09:16
उद्वेग - 09:16 - 10:40
चर -10:40 - 12:04
लाभ- 12:04 - 13:28
अमृत - 13:28 - 14:52
काल - 14:52 - 16:16
शुभ- 16:16 - 17:39
22 अक्तूबर 2026, गुरुवार की रात का चौघड़िया
अमृत- 17:39 - 19:16
चर -19:16 - 20:52
रोग - 20:52 - 22:28
काल- 22:28 - 00:04, 23 अक्तूबर
लाभ - 00:04 - 01:41, 23 अक्तूबर
उद्वेग - 01:41 - 03:17, 23 अक्तूबर
शुभ- 03:17 - 04:53, 23 अक्तूबर
अमृत- 04:53 - 06:29, 23 अक्तूबर
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