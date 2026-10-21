राशिफल 22 अक्तूबर: वृषभ, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते, पढ़ें दैनिक राशिफल

1 of 13 22 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala







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22 October Ka Rashifal: आज 22 अक्तूबर 2026, गुरुवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है? आज का दिन मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के जीवन में कई नए अवसर और बदलाव लेकर आ सकता है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के आधार पर जानिए आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। क्या आज आपको करियर और कारोबार में सफलता मिलेगी? क्या आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ें आज का राशिफल।

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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए मेहनत, जिम्मेदारियों और सफलता की एक दिलचस्प कहानी लिख सकता है! काम का दबाव बढ़ेगा और कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर अड़चनें पैदा करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ और धैर्य के आगे उनकी चालें ज्यादा देर नहीं टिकेंगी। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा और किसी जरूरतमंद की मदद करके आपको ऐसा सुकून मिलेगा, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दिन की शुरुआत सही योजना के साथ करेंगे, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान होता चला जाएगा। हालांकि, जीवनसाथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। ऐसे में उनकी जरूरतों को समझें और उनका विशेष ध्यान रखें। आज आपकी असली जीत केवल काम पूरा करने में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखने में होगी।

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वृषभ राशि

आज आपके घर में खुशियों की ऐसी आहट सुनाई दे सकती है, जो पूरे परिवार का माहौल बदल देगी! परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की खबर मिले, तो घर में उत्सव जैसा वातावरण बन सकता है। वहीं, अतीत की कोई गलती आपको एक ऐसी सीख दे सकती है, जो भविष्य में सही फैसले लेने में मदद करेगी। समाज में आपके कामों की सराहना होगी और लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। लेकिन खुशियों और प्रशंसा के बीच अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज न करें। वाहन चलाते समय पूरी सावधानी रखें और दूसरे का वाहन चलाने से बचें। जीवनशैली में किए गए छोटे-छोटे सकारात्मक बदलाव भी आपको बेहतर महसूस करा सकते हैं। आज पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने और अपनों के साथ खुशियां बांटने का अच्छा अवसर है।

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मिथुन राशि

आज आपके लिए तरक्की के नए दरवाजे खुल सकते हैं और लंबे समय से देखे जा रहे सपनों को पंख मिल सकते हैं! कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपकी स्थिति मजबूत करेगा। यदि आप नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मनचाहा अवसर मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है। कोई ऐसी प्रिय वस्तु, जिसके खो जाने से आप निराश थे, उसके वापस मिलने की संभावना भी बन रही है। व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना आपके रिश्तों को और खूबसूरत बना देगा। अपनों की भावनाओं को समझने और उनकी बात ध्यान से सुनने से घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। आज करियर में आगे बढ़ने के अवसरों पर नजर रखें, लेकिन परिवार को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल रखें। सही संतुलन ही आपकी सफलता को और खास बना सकता है।

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