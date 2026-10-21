रहें अलर्ट: 24 अक्तूबर से इन राशि वालों के जीवन में होगी उथल-पुथल, बुध चलेंगे उल्टी चाल

Budh Vakri 2026 Impact : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की वक्री चाल का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है, तो उसके प्रभाव से जातकों के जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान कुछ लोगों के बनते काम अटक सकते हैं, तो कुछ को करियर और कारोबार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, 24 अक्तूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 14 मिनट पर बुध ग्रह तुला राशि में वक्री होने जा रहे हैं। बुध की इस चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ सकता है, लेकिन ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुछ राशियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये कौन-सी राशियां हैं और बुध की वक्री चाल का इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।