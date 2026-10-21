गुरु का कर्क से सिंह राशि में गोचर: इन राशियों की सुख-सुविधाओं में वृद्धि और करियर में आएगा उछाल

31 अक्तूबर 2026 को गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो इस राशि में 25 जनवरी तक रहेंगे। गुरु अभी कर्क राशि में हैं और 31 अक्तूबर 2026 को सिंह राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु ज्ञान, वृद्धि और सुख-समृद्धि के कारक ग्रह हैं ऐसे में गुरु का सिंह राशि में आना कुछ राशि वालों के लिए वरदान साबित हो सकता है। गुरु के गोचर करने से कुछ राशि वालों के करियर-कारोबार, आर्थिक स्थिति और लव लाइफ पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। इस दौरान बिगड़े काम बनेंगे। आइए जानते हैं गुरु के राशि परिवर्तन से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है।
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मेष राशि
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मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपके भाग्य को मजबूती देगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही लाभकारी और शुभ साबित होगा। करियर-कारोबार में आपको लक्ष्य प्राप्ति करने के बेहतर अवसर मिलेंगे। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और कार्यो में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आय के नए-नए स्त्रोतों हासिल होंगे। अचानक से धन लाभ होगा।
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सिंह राशि
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सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपकी राशि में होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि होगी। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नई नौकरी के लिए ऑफर आ सकते हैं। व्यापर में कोई अच्छी डील गुरु के गोचर से होगी। बिगड़े हुए काम जल्द से जल्द बनेंगे। प्रमोशन के योग बनेंगे और किसी पुराने निवेश से आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं।
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वृश्चिक राशि
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वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में मजबूती होगी और व्यापार में कोई नई तरह की डील फाइनल हो सकती है। जो लोग नौकरी में उनको प्रमोशन मिलने के अच्छे संकेत हैं। आपके लिए नई योजनाओं में धन लगाने का समय अच्छा है। किसी पुराने उधार दिये धन की वापसी हो सकती है। भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा।
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धनु राशि
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धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी जिससे अटके हुए काम पूरे होंगे। इस दौरान आपको मकान और वाहन सुख की प्राप्ति होगी। बिजनेस में कोई बड़ा मौका आपके हाथ लग सकता है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।