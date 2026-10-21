फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   guru gochar 2026 in singh rashi positive impact on these zodiac sign

गुरु का कर्क से सिंह राशि में गोचर: इन राशियों की सुख-सुविधाओं में वृद्धि और करियर में आएगा उछाल

Wed, 21 Oct 2026 04:17 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 21 Oct 2026 04:17 PM IST
सार

31 अक्तूबर को बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है। गुरु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर होंगे। आइए जानते हैं किन-किन राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 

विज्ञापन
guru gochar 2026 in singh rashi positive impact on these zodiac sign
गुरु का राशि परिवर्तन - फोटो : amar ujala
31 अक्तूबर 2026 को गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो इस राशि में 25 जनवरी तक रहेंगे। गुरु अभी कर्क राशि में हैं और 31 अक्तूबर 2026 को सिंह राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु ज्ञान, वृद्धि और सुख-समृद्धि के कारक ग्रह हैं ऐसे में गुरु का सिंह राशि में आना कुछ राशि वालों के लिए वरदान साबित हो सकता है। गुरु के गोचर करने से कुछ राशि वालों के करियर-कारोबार, आर्थिक स्थिति और लव लाइफ पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। इस दौरान बिगड़े काम बनेंगे। आइए जानते हैं गुरु के राशि परिवर्तन से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। 
Trending Videos
guru gochar 2026 in singh rashi positive impact on these zodiac sign
मेष राशि - फोटो : amar ujala
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपके भाग्य को मजबूती देगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही लाभकारी और शुभ साबित होगा। करियर-कारोबार में आपको लक्ष्य प्राप्ति करने के बेहतर अवसर मिलेंगे। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और कार्यो में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आय के नए-नए स्त्रोतों हासिल होंगे। अचानक से धन लाभ होगा। 
 
guru gochar 2026 in singh rashi positive impact on these zodiac sign
सिंह राशि - फोटो : amar ujala
सिंह राशि 
सिंह राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपकी राशि में होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि होगी। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नई नौकरी के लिए ऑफर आ सकते हैं। व्यापर में कोई अच्छी डील  गुरु के गोचर से होगी। बिगड़े हुए काम जल्द से जल्द बनेंगे। प्रमोशन के योग बनेंगे और किसी पुराने निवेश से आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन
guru gochar 2026 in singh rashi positive impact on these zodiac sign
वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में मजबूती होगी और व्यापार में कोई नई तरह की डील फाइनल हो सकती है। जो लोग नौकरी में उनको प्रमोशन मिलने के अच्छे संकेत हैं। आपके लिए नई योजनाओं में धन लगाने का समय अच्छा है। किसी पुराने उधार दिये धन की वापसी हो सकती है। भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। 

मंगल का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर, इन राशि के लोगों का पलटेगा समय, करियर में दिखेगा बड़ा बदलाव
विज्ञापन
guru gochar 2026 in singh rashi positive impact on these zodiac sign
धनु राशि - फोटो : amar ujala
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी जिससे अटके हुए काम पूरे होंगे। इस दौरान आपको मकान और वाहन सुख की प्राप्ति होगी। बिजनेस में कोई बड़ा मौका आपके हाथ लग सकता है। 

रहें अलर्ट: 24 अक्तूबर से इन राशि वालों के जीवन में होगी उथल-पुथल, बुध चलेंगे उल्टी चाल


डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed