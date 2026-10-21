गुरु का कर्क से सिंह राशि में गोचर: इन राशियों की सुख-सुविधाओं में वृद्धि और करियर में आएगा उछाल

1 of 5 गुरु का राशि परिवर्तन - फोटो : amar ujala







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31 अक्तूबर 2026 को गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो इस राशि में 25 जनवरी तक रहेंगे। गुरु अभी कर्क राशि में हैं और 31 अक्तूबर 2026 को सिंह राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु ज्ञान, वृद्धि और सुख-समृद्धि के कारक ग्रह हैं ऐसे में गुरु का सिंह राशि में आना कुछ राशि वालों के लिए वरदान साबित हो सकता है। गुरु के गोचर करने से कुछ राशि वालों के करियर-कारोबार, आर्थिक स्थिति और लव लाइफ पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। इस दौरान बिगड़े काम बनेंगे। आइए जानते हैं गुरु के राशि परिवर्तन से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

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2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपके भाग्य को मजबूती देगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही लाभकारी और शुभ साबित होगा। करियर-कारोबार में आपको लक्ष्य प्राप्ति करने के बेहतर अवसर मिलेंगे। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और कार्यो में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आय के नए-नए स्त्रोतों हासिल होंगे। अचानक से धन लाभ होगा।



3 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपकी राशि में होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि होगी। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नई नौकरी के लिए ऑफर आ सकते हैं। व्यापर में कोई अच्छी डील गुरु के गोचर से होगी। बिगड़े हुए काम जल्द से जल्द बनेंगे। प्रमोशन के योग बनेंगे और किसी पुराने निवेश से आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं।

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4 of 5 वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala

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5 of 5 धनु राशि - फोटो : amar ujala