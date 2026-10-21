गुरु-मंगल के संयोग से 12 नवंबर के बाद इन राशियों की चमकेगी किस्मत, होगा अपार धन लाभ

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12 नवंबर 2026 को गुरु-मंगल का संयोग बनने वाला है। पंचांग के अनुसार, मंगल ग्रह 12 नवंबर को रात 8 बजकर 20 मिनट पर सिंह राशि में गोचर करेंगे, जहां पर गुरु पहले से ही सिंह राशि में विराजमान हैं। इस तरह से सिंह राशि में मंगल और गुरु की युति होगी। ज्योतिष में मंगल और गुरु दोनों ही का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष में मंगल भाग्य, धन, विस्तार और ज्ञान आदि के कारक ग्रह माना जाता है। वहीं मंगल साहस, ऊर्जा, रक्त और भूमि आदि का कारक ग्रह माना जाता है। ज्योतिषीय द्दष्टि से मंगल और गुरु की युति बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मंगल-गुरु के संयोग से कुछ राशि वालों को आने वाले दिनों में अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा।