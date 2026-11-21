22 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 21 Nov 2026 05:57 PM IST
सार
22 November Ka Panchang: 22 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर मेष राशि में है, जिसके स्वामी मंगलदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 22 November 2026: 22 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर अश्विनी नक्षत्र और व्यतिपाता योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। आइए जानते हैं 22 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:24
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:47
सूर्यास्त का समय- 17:19
चन्द्रोदय- 14:46
चन्द्रास्त- 02:58
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
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आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल: 14:41 − 16:00
राहुकाल: 16:00 − 17:18
यमगण्ड: 12:03 − 13:22
उद्वेग- सुबह 06:44 - 08:04 बजे
चर- सुबह 08:04 - 09:23 बजे
लाभ- सुबह 09:23 - 10:43 बजे
अमृत- सुबह 10:43 - 12:03 बजे
काल- दोपहर 12:03 - 01:23 बजे
शुभ- दोपहर 01:23 - 02:43 बजे
रोग- दोपहर 02:43 - 04:03 बजे
उद्वेग- शाम 04:03 PM - 05:23
रात का चौघड़िया
शुभ- शाम 05:23 - 07:03 बजे
अमृत- रात 07:03 - 08:43 बजे
चर- रात 08:43 - 10:23 बजे
रोग- रात 10:23 - 12:04 बजे 23 नवंबर
काल- रात 12:04 - 01:44 बजे 23 नवंबर
लाभ- रात 01:44 - 03:24 बजे 23 नवंबर
उद्वेग- सुबह 03:24 - 05:04 बजे 23 नवंबर
शुभ- सुबह 05:04 - 06:45 बजे, 23 नवंबर
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आज का पंचांग- 22 नवंबर 2026
|तिथि
|त्रयोदशी
|26:34 तक
|नक्षत्र
|अश्विनी
|28:13 तक
|प्रथम करण
|कौवाला
|15:46 तक
|द्वितीय करण
|तैतिल
|26:34 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|रविवार
|योग
|व्यतिपाता
|23:19 तक
|सूर्योदय
|06:48
|सूर्यास्त
|17:18
|चंद्रमा
|मेष राशि में
|राहुकाल
|16:00 − 17:18
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:42 − 12:24
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:24
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:47
सूर्यास्त का समय- 17:19
चन्द्रोदय- 14:46
चन्द्रास्त- 02:58
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
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आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल: 14:41 − 16:00
राहुकाल: 16:00 − 17:18
यमगण्ड: 12:03 − 13:22
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उद्वेग- सुबह 06:44 - 08:04 बजे
चर- सुबह 08:04 - 09:23 बजे
लाभ- सुबह 09:23 - 10:43 बजे
अमृत- सुबह 10:43 - 12:03 बजे
काल- दोपहर 12:03 - 01:23 बजे
शुभ- दोपहर 01:23 - 02:43 बजे
रोग- दोपहर 02:43 - 04:03 बजे
उद्वेग- शाम 04:03 PM - 05:23
रात का चौघड़िया
शुभ- शाम 05:23 - 07:03 बजे
अमृत- रात 07:03 - 08:43 बजे
चर- रात 08:43 - 10:23 बजे
रोग- रात 10:23 - 12:04 बजे 23 नवंबर
काल- रात 12:04 - 01:44 बजे 23 नवंबर
लाभ- रात 01:44 - 03:24 बजे 23 नवंबर
उद्वेग- सुबह 03:24 - 05:04 बजे 23 नवंबर
शुभ- सुबह 05:04 - 06:45 बजे, 23 नवंबर