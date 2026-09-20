आज का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Panchang 21 September: 21 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर उत्तराषाढा नक्षत्र और शोभन योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि देव होते हैं। आइए जानते हैं 21 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

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