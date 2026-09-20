आज का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
21 September Ka Panchang: 21 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं।
विस्तार
Panchang 21 September: 21 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर उत्तराषाढा नक्षत्र और शोभन योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि देव होते हैं। आइए जानते हैं 21 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का पंचांग- 21 सितंबर 2026
|तिथि
|दशमी
|20:01 तक
|नक्षत्र
|उत्तराषाढा
|अहोरात्र
|प्रथम करण
|तैतिल
|06:59 तक
|द्वितीय करण
|गर
|20:01 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|सोमवार
|योग
|शोभन
|16:04 तक
|सूर्योदय
|06:10
|सूर्यास्त
|18:18
|चंद्रमा
|मकर राशि में
|राहुकाल
|07:41-09:12
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:50-12:38
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:50-12:38
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 21 सितंबर 2026
- सूर्योदय का समय- 06:10
- सूर्यास्त का समय- 18:18
- चन्द्रोदय- 14:23
- चन्द्रास्त- 24:44
आज का अशुभ मुहूर्त - 21 सितंबर 2026
- गुलिक काल: 13:45-15:16
- राहुकाल: 07:41-09:12
- यमगण्ड: :10:43-12:14
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21 सितंबर 2026, सोमवार का दिन का चौघड़िया
- अमृत - सुबह 6:08 से 7:40 बजे तक
- काल - सुबह 7:40 से 9:11 बजे तक
- शुभ - सुबह 9:11 से 10:42 बजे तक
- रोग - सुबह 10:42 से दोपहर 12:14 बजे तक
- उद्वेग - दोपहर 12:14 से 1:45 बजे तक
- चर - दोपहर 1:45 से 3:16 बजे तक
- लाभ - दोपहर 3:16 से 4:47 बजे तक
- अमृत - शाम 4:47 से 6:19 बजे तक
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- चर: शाम 6:19 बजे से 7:48 बजे तक
- रोग: शाम 7:48 बजे से रात 9:16 बजे तक
- काल: रात 9:16 बजे से 10:45 बजे तक
- लाभ: रात 10:45 बजे से 12:14 बजे तक
- उद्वेग: रात 12:14 बजे से 1:43 बजे तक
- शुभ: रात 1:43 बजे से 3:11 बजे तक
- अमृत: रात 3:11 बजे से 4:40 बजे तक
- चर: सुबह 4:40 बजे से 6:09 बजे तक