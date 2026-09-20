आज का राशिफल: धनु राशि वालों के लिए बनेंगे तरक्की के योग, पढ़ें 21 सितंबर का राशिफल

धनु राशि धनु राशि के लोग उत्साही और स्वतंत्र विचारों वाले माने जाते हैं। इस राशि को अग्नि तत्व की राशि कहा जाता है। इसके स्वामी बृहस्पतिदेव हैं। इन लोगों के लिए गुरुवार का दिन शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, इस राशि के लोग नई चीजों को जानने और सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये सकारात्मक सोच रखते हैं। इनका आत्मविश्वास और ज्ञान के प्रति रुचि इन्हें खास बनाती है।

विज्ञापन