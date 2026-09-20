आज का राशिफल: कैसा रहेगा आपका दिन ? जानें किसे मिलेगा लाभ और किन राशि के लोग रहें अलर्ट

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए दिन खुशियां लेकर आएगा। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों के लिए आज नए अवसर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा शाम का कुछ समय अपने पसंदीदा काम में बिताना आपको मानसिक सुकून देगा।

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वृष राशि

वृष राशि वालों के लिए आज का दिन सुखद रहेगा। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। नौकरी करने वालों का संतुलित व्यवहार आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। विवाह के लिए अच्छा प्रस्ताव आपको मिलेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह संभाल पाएंगे। व्यापार में ऊर्जा और उत्साह पूरे दिन आपको सक्रिय बनाए रखेगा।

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों को सम्मान प्राप्त होने से जीवन में अच्छे बदलाव दिखेंगे। जीवनसाथी का स्नेह और सहयोग आपको भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस कराएगा। किसी मामले को लेकर चिंता हो सकती है। आज किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा।

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