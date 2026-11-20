21 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Fri, 20 Nov 2026 06:28 PM IST
सार
21 November Ka Panchang: 21 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर मीन राशि में है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 21 November 2026: 21 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस तिथि पर रेवती नक्षत्र और सिद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पतिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 21 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:24
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:47
सूर्यास्त का समय- 17:19
चन्द्रोदय- 14:46
चन्द्रास्त- 02:58
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
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आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल: 06:47 − 08:06
राहुकाल: 09:25 − 10:44
यमगण्ड: 13:22 − 14:41
काल- सुबह 06:43 - 08:03 बजे
शुभ- सुबह 08:03 - 09:23 बजे
रोग- सुबह 09:23 - 10:43 बजे
उद्वेग- सुबह 10:43 - 12:03 बजे
चर- दोपहर 12:03 - 01:23 बजे
लाभ- दोपहर 01:23 - 02:43 बजे
अमृत- दोपहर 02:43 - 04:03 बजे
काल- दोपहर 04:03 - 05:23 बजे
रात का चौघड़िया
लाभ- शाम 05:23 - 07:03 बजे
उद्वेग- शाम 07:03 - 08:43 बजे
शुभ- शाम 08:43 - 10:23 बजे
अमृत- रात 10:23 - 12:03 बजे 22 नवंबर
चर- रात 12:03 - 01:43 बजे 22 नवंबर
रोग- रात 01:43 - 03:24 बजे 22 नवंबर
काल- सुबह 03:24 - 05:04 बजे 22 नवंबर
लाभ- सुबह 05:04 - 06:44 बजे 22 नवम्बर
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आज का पंचांग- 21 नवंबर 2026
|तिथि
|द्वादशी
|28:54 तक
|नक्षत्र
|रेवती
|05:52 तक
|प्रथम करण
|बावा
|17:43 तक
|द्वितीय करण
|बालवा
|28:54 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|शनिवार
|योग
|सिद्धि
|26:21 तक
|सूर्योदय
|06:47
|सूर्यास्त
|17:19
|चंद्रमा
|मीन राशि में
|राहुकाल
|10:44 − 12:03
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:42 − 12:24
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:24
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:47
सूर्यास्त का समय- 17:19
चन्द्रोदय- 14:46
चन्द्रास्त- 02:58
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
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आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल: 06:47 − 08:06
राहुकाल: 09:25 − 10:44
यमगण्ड: 13:22 − 14:41
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काल- सुबह 06:43 - 08:03 बजे
शुभ- सुबह 08:03 - 09:23 बजे
रोग- सुबह 09:23 - 10:43 बजे
उद्वेग- सुबह 10:43 - 12:03 बजे
चर- दोपहर 12:03 - 01:23 बजे
लाभ- दोपहर 01:23 - 02:43 बजे
अमृत- दोपहर 02:43 - 04:03 बजे
काल- दोपहर 04:03 - 05:23 बजे
रात का चौघड़िया
लाभ- शाम 05:23 - 07:03 बजे
उद्वेग- शाम 07:03 - 08:43 बजे
शुभ- शाम 08:43 - 10:23 बजे
अमृत- रात 10:23 - 12:03 बजे 22 नवंबर
चर- रात 12:03 - 01:43 बजे 22 नवंबर
रोग- रात 01:43 - 03:24 बजे 22 नवंबर
काल- सुबह 03:24 - 05:04 बजे 22 नवंबर
लाभ- सुबह 05:04 - 06:44 बजे 22 नवम्बर