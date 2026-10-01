आज का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष षष्टी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
2 October Ka Panchang: 02 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की षष्टी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं।
विस्तार
Panchang 2 October: शुक्रवार, 02 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की षष्टी तिथि है। इस तिथि पर मृगशिर्षा नक्षत्र और व्यतीपात योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव होते हैं। आइए जानते हैं 02 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का पंचांग- 02 अक्तूबर 2026
|तिथि
|षष्टी
|10:15 तक
|नक्षत्र
|मृगशिर्षा
|26:54 तक
|प्रथम करण
|वणिज
|10:15 तक
|द्वितीय करण
|विष्टि
|21:06 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|शुक्रवार
|योग
|व्यतीपात
|18:17 तक
|सूर्योदय
|06:15
|सूर्यास्त
|18:04
|चंद्रमा
|मिथुन राशि में
|राहुकाल
|10:41-12:10
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:46-12:34
11:46-12:34
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सूर्योदय का समय- 06:15
सूर्यास्त का समय- 18:05
चन्द्रोदय- 21:18
चन्द्रास्त- 10:55
आज का अशुभ मुहूर्त - 02 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 07:44-09:12
राहुकाल: 10:4112:10
यमगण्ड: 15:07-16:36
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चर: सुबह 6:14 से 7:43 बजे
लाभ: सुबह 7:43 से 9:12 बजे
अमृत: सुबह 9:12 से 10:41 बजे
काल: सुबह 10:41 से दोपहर 12:10 बजे
शुभ: दोपहर 12:10 से 1:39 बजे
रोग: दोपहर 1:39 से 3:08 बजे
उद्वेग: दोपहर 3:08 से 4:37 बजे
चर: शाम 4:37 से 6:06 बजे
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रोग: शाम 6:06 से 7:37 बजे
काल: शाम 7:37 से 9:08 बजे
लाभ: रात 9:08 से 10:39 बजे
उद्वेग: रात 10:39 से 12:10 बजे
शुभ: रात 12:10 से 1:41 बजे
अमृत: रात 1:41 से 3:12 बजे
चर: रात 3:12 से 4:43 बजे
रोग: सुबह 4:43 से 6:15 बजे