आज का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष षष्टी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

11:46-12:34सूर्योदय का समय- 06:15सूर्यास्त का समय- 18:05चन्द्रोदय- 21:18चन्द्रास्त- 10:55गुलिक काल: 07:44-09:12राहुकाल: 10:4112:10यमगण्ड: 15:07-16:36चर: सुबह 6:14 से 7:43 बजेलाभ: सुबह 7:43 से 9:12 बजेअमृत: सुबह 9:12 से 10:41 बजेकाल: सुबह 10:41 से दोपहर 12:10 बजेशुभ: दोपहर 12:10 से 1:39 बजेरोग: दोपहर 1:39 से 3:08 बजेउद्वेग: दोपहर 3:08 से 4:37 बजेचर: शाम 4:37 से 6:06 बजेरोग: शाम 6:06 से 7:37 बजेकाल: शाम 7:37 से 9:08 बजेलाभ: रात 9:08 से 10:39 बजेउद्वेग: रात 10:39 से 12:10 बजेशुभ: रात 12:10 से 1:41 बजेअमृत: रात 1:41 से 3:12 बजेचर: रात 3:12 से 4:43 बजेरोग: सुबह 4:43 से 6:15 बजे