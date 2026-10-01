आज का राशिफल: धनु राशि वाले काम में लापरवाही से बचें, पढ़ें 2 अक्तूबर का राशिफल

धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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आज आपको अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। व्यापार से संबंधित कोई पुराना भुगतान या अटका हुआ धन वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक दबाव कुछ कम होगा। संतान के करियर या भविष्य को लेकर मन में चिंता रह सकती है, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से सही दिशा मिल सकती है। परिवार के किसी बड़े सदस्य की ओर से कोई अच्छी खबर, शुभ संदेश या उपहार मिलने की संभावना है।कार्यक्षेत्र में छोटी-सी लापरवाही भी आपके प्रयासों पर असर डाल सकती है, इसलिए जिम्मेदारियों को गंभीरता से पूरा करें। आपकी निरंतर मेहनत ही आपकी पहचान और भरोसा मजबूत करेगी। लंबे समय बाद किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। उसके साथ बातचीत करने से बीते समय की कई यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न होगा। आज भावनाओं में बहकर निर्णय लेने के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाना आपके लिए बेहतर रहेगा।धन: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।करियर: काम में लापरवाही से बचें।संतान: करियर को लेकर सलाह उपयोगी रहेगी।परिवार: बड़े सदस्य से शुभ समाचार मिल सकता है।मित्रता: पुराने दोस्त से मुलाकात होगी।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।