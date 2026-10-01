फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 2 October 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशि वालों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, पढ़ें 2 अक्तूबर का राशिफल

Fri, 02 Oct 2026 05:10 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 02 Oct 2026 05:10 AM IST
सार

आज अपने मन को शांत रखते हुए परिस्थितियों का सामना करना आपके लिए जरूरी रहेगा। जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग आपको मुश्किल परिस्थितियों में मजबूत बनाएगा।

विज्ञापन
Aaj ka makar rashifal 2 October 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

विज्ञापन


मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज अपने मन को शांत रखते हुए परिस्थितियों का सामना करना आपके लिए जरूरी रहेगा। जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग आपको मुश्किल परिस्थितियों में मजबूत बनाएगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई जोखिम न लें। अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिनकी आपने पहले से योजना नहीं बनाई होगी। इसलिए बजट को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना समझदारी होगी। 
विज्ञापन


परिवार में किसी मुद्दे को लेकर चल रही बहस या गलतफहमी बातचीत के जरिए दूर हो सकती है। इससे घर का वातावरण दोबारा सहज और खुशनुमा बनेगा। माता की सेहत और जरूरतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी किसी परेशानी को नजरअंदाज न करें। कामकाज में भी तनाव के बीच धैर्य बनाए रखें। हर समस्या का तुरंत समाधान निकालने की कोशिश करने के बजाय उसे समझकर कदम उठाना आपके लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य बिंदु: 
रिश्ते: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।
परिवार: पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है।
स्वास्थ्य: माता की सेहत का ध्यान रखें।
सावधानी: वाहन चलाते समय सतर्क रहें।

साप्ताहिक राशिफल: 28 सितंबर से 4 अक्तूबर तक इन राशियों को रहना होगा सावधान, जानें सभी 12 राशियों का हाल
ग्रह गोचर: अक्तूबर में बदलेगी इन ग्रहों की चाल और बनेंगे 5 खास योग, जानें किन राशियों को होगा लाभ
मासिक राशिफल अक्तूबर 2026: इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की और धन लाभ के योग, पढ़ें 12 राशियों का हाल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed