आज का राशिफल: मकर राशि वालों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, पढ़ें 2 अक्तूबर का राशिफल
आज अपने मन को शांत रखते हुए परिस्थितियों का सामना करना आपके लिए जरूरी रहेगा। जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग आपको मुश्किल परिस्थितियों में मजबूत बनाएगा।
विस्तार
मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल
मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज अपने मन को शांत रखते हुए परिस्थितियों का सामना करना आपके लिए जरूरी रहेगा। जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग आपको मुश्किल परिस्थितियों में मजबूत बनाएगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई जोखिम न लें। अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिनकी आपने पहले से योजना नहीं बनाई होगी। इसलिए बजट को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना समझदारी होगी।
परिवार में किसी मुद्दे को लेकर चल रही बहस या गलतफहमी बातचीत के जरिए दूर हो सकती है। इससे घर का वातावरण दोबारा सहज और खुशनुमा बनेगा। माता की सेहत और जरूरतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी किसी परेशानी को नजरअंदाज न करें। कामकाज में भी तनाव के बीच धैर्य बनाए रखें। हर समस्या का तुरंत समाधान निकालने की कोशिश करने के बजाय उसे समझकर कदम उठाना आपके लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा।
मुख्य बिंदु:
रिश्ते: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।
परिवार: पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है।
स्वास्थ्य: माता की सेहत का ध्यान रखें।
सावधानी: वाहन चलाते समय सतर्क रहें।
साप्ताहिक राशिफल: 28 सितंबर से 4 अक्तूबर तक इन राशियों को रहना होगा सावधान, जानें सभी 12 राशियों का हाल
ग्रह गोचर: अक्तूबर में बदलेगी इन ग्रहों की चाल और बनेंगे 5 खास योग, जानें किन राशियों को होगा लाभ
मासिक राशिफल अक्तूबर 2026: इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की और धन लाभ के योग, पढ़ें 12 राशियों का हाल
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।