आज का राशिफल: इन 4 राशि वालों को आज मिलेगी बड़ी खुशखबरी, करियर को लेकर बनाएंगे प्लान

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

मेष राशि वालों को आज बड़ी खुशखबरी मिल सकती हैं। जीवनसाथी की भावनाओं को समझना आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। इसके अलावा आज आपकी सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। लंबे समय से चली आ रही कुछ परेशानियों से राहत मिल सकती है।

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वृषभ राशि

विवाह के लिए नए प्रस्ताव सामने आएंगे। आर्थिक स्थिति को लेकर संतोष महसूस होगा। घर में पूजा-पाठ या धार्मिक वातावरण बनाने की इच्छा हो सकती है। वहीं, घर वालों के साथ घूमने की प्लानिंग भी आप करेंगे।

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मिथुन राशि

आज परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। आपके काम की सराहना होगी। कोशिश करें कि जरूरी जिम्मेदारियां स्वयं संभालें। इसके अलावा हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। हालांकि, आज किसी निवेश का हिस्सा बनेंगे और घर में भौतिक सुख से जुड़ी वस्तु लेकर आएंगे।

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कर्क राशि

कर्क राशि के लिए समय शुभ रहेगा। आपकी मेहनत और प्रयासों से काम में प्रगति होगी। लंबे समय से अटके काम धीरे-धीरे गति पकड़ सकते हैं। नौकरी या नए अवसर की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।

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