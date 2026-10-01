फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 2 october 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: इन 4 राशि वालों को आज मिलेगी बड़ी खुशखबरी, करियर को लेकर बनाएंगे प्लान

Fri, 02 Oct 2026 05:30 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 02 Oct 2026 05:30 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 2 October 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल।

विज्ञापन
Today Prediction Horoscope of 2 october 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


मेष राशि वालों को आज बड़ी खुशखबरी मिल सकती हैं। जीवनसाथी की भावनाओं को समझना आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। इसके अलावा आज आपकी सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। लंबे समय से चली आ रही कुछ परेशानियों से राहत मिल सकती है।
Today Prediction Horoscope of 2 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
विवाह के लिए नए प्रस्ताव सामने आएंगे। आर्थिक स्थिति को लेकर संतोष महसूस होगा। घर में पूजा-पाठ या धार्मिक वातावरण बनाने की इच्छा हो सकती है। वहीं, घर वालों के साथ घूमने की प्लानिंग भी आप करेंगे।

Today Prediction Horoscope of 2 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। आपके काम की सराहना होगी। कोशिश करें कि जरूरी जिम्मेदारियां स्वयं संभालें। इसके अलावा हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। हालांकि, आज किसी निवेश का हिस्सा बनेंगे और घर में भौतिक सुख से जुड़ी वस्तु लेकर आएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
Today Prediction Horoscope of 2 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
कर्क राशि के लिए समय शुभ रहेगा। आपकी मेहनत और प्रयासों से काम में प्रगति होगी। लंबे समय से अटके काम धीरे-धीरे गति पकड़ सकते हैं। नौकरी या नए अवसर की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।

विज्ञापन
Today Prediction Horoscope of 2 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
सिंह राशि के लिए दिन नए संदेश लेकर आ सकता है। घर-परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। विद्यार्थी पढ़ाई और प्रतियोगिता में पूरी मेहनत करेंगे। मौसम के कारण स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed