18 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 17 Nov 2026 07:56 PM IST
सार
18 November Ka Panchang: 18 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 18 November 2026: 18 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर शतभिषा नक्षत्र और ध्रुव योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 18 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 18 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:45
सूर्यास्त का समय- 17:20
चन्द्रोदय- 13:14
चन्द्रास्त- 00:07
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
सूर्य के राशि परिवर्तन करने से शनि संग बनेगा नवपंचम योग, इन राशियों को मिलेगा शुभ परिणाम
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आज का अशुभ मुहूर्त - 18 नवंबर 2026
गुलिक काल: 10:43 − 12:02
राहुकाल: 12:02 − 13:22
यमगण्ड: 08:04 − 09:23
लाभ- सुबह 06:41 - 08:01 बजे
अमृत- सुबह 08:01 - 09:21 बजे
काल- सुबह 09:21 - 10:42 बजे
शुभ- सुबह 10:42 - 12:02 बजे
रोग- दोपहर 12:02 - 01:23 बजे
उद्वेग- दोपहर 01:23 - 02:43 बजे
चर- दोपहर 02:43 - 04:03 बजे
लाभ- शाम 04:03 - 05:24 बजे
रात का चौघड़िया
उद्वेग- शाम 05:24 - 07:03 बजे
शुभ- शाम 07:03 - 08:43 बजे
अमृत- रात 08:43 - 10:23 बजे
चर- रात 10:23 - 12:03 19 नवम्बर
रोग- सुबह 12:03 - 01:42 बजे 19 नवम्बर
काल- सुबह 01:42 - 03:22 बजे 19 नवम्बर
उद्वेग- सुबह 05:02- 06:41 बजे 19 नवंबर
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आज का पंचांग- 18 नवंबर 2026
|तिथि
|नवमी
|31:06 तक
|नक्षत्र
|शतभिषा
|30:00 तक
|प्रथम करण
|बालवा
|18:36 तक
|द्वितीय करण
|कौवाला
|31:06 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|बुधवार
|योग
|ध्रुव
|07:59 तक
|सूर्योदय
|06:45
|सूर्यास्त
|17:20
|चंद्रमा
|कुंभ राशि में
|राहुकाल
|14:41 − 16:01
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|कोई नहीं
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 18 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:45
सूर्यास्त का समय- 17:20
चन्द्रोदय- 13:14
चन्द्रास्त- 00:07
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
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आज का अशुभ मुहूर्त - 18 नवंबर 2026
गुलिक काल: 10:43 − 12:02
राहुकाल: 12:02 − 13:22
यमगण्ड: 08:04 − 09:23
नवंबर 2026: किन राशि के लोगों को मिलेगी खुशियां और किसे रहना है सावधान, पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की भविष्यवाणियां18 नवंबर 2026, दिन का चौघड़िया
लाभ- सुबह 06:41 - 08:01 बजे
अमृत- सुबह 08:01 - 09:21 बजे
काल- सुबह 09:21 - 10:42 बजे
शुभ- सुबह 10:42 - 12:02 बजे
रोग- दोपहर 12:02 - 01:23 बजे
उद्वेग- दोपहर 01:23 - 02:43 बजे
चर- दोपहर 02:43 - 04:03 बजे
लाभ- शाम 04:03 - 05:24 बजे
रात का चौघड़िया
उद्वेग- शाम 05:24 - 07:03 बजे
शुभ- शाम 07:03 - 08:43 बजे
अमृत- रात 08:43 - 10:23 बजे
चर- रात 10:23 - 12:03 19 नवम्बर
रोग- सुबह 12:03 - 01:42 बजे 19 नवम्बर
काल- सुबह 01:42 - 03:22 बजे 19 नवम्बर
उद्वेग- सुबह 05:02- 06:41 बजे 19 नवंबर