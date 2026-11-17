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18 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर शतभिषा नक्षत्र और ध्रुव योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 18 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।