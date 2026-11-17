November December Lucky Horoscope 2026: साल 2026 के समाप्त होने से पहले ग्रहों का एक खास संयोग कुछ राशियों के लिए भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार, मंगल सिंह राशि में विराजमान होकर गुरु के साथ युति बना रहे हैं। वहीं, बुध और शुक्र मार्गी चाल से गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा, सूर्य भी मंगल की राशि में विराजमान हैं। अगले महीने ग्रहों की स्थिति में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनमें राहु-केतु का राशि और नक्षत्र परिवर्तन भी शामिल है। ऐसे में ग्रहों की यह विशेष स्थिति साल 2026 के अंत तक कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रह सकती है। इन जातकों को नौकरी, बिजनेस और जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं। आइए जानते हैं, ये भाग्यशाली राशियां कौन-सी हैं।
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मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का समय सफलता लेकर आ सकता है। इस दौरान आपके प्रयासों का पूरा फल मिलने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं, कोई बड़ा सपना इस समय आपका पूरा होगा। कार्यक्षेत्र में सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं। विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और जीवनसाथी के साथ संबंध पहले से बेहतर होंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
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कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह समय नौकरी और पारिवारिक जीवन के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। कारोबार में आपको बेहतर अवसर मिलने की संभावना है। धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रभावशाली लोगों से मेल-मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं, बिजनेस की नई शुरुआत से मन प्रसन्न रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
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धनु राशि
धनु राशि वालों का भाग्य इस दौरान मजबूत रह सकता है। आपके अटके हुए काम पूरे होने के योग हैं। इसके अलावा वाहन सुख प्राप्त होगा। समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भौतिक सुख-सुविधाओं में इजाफा हो सकता है। पुराने कामों को दोबारा गति देने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं। समाज में अच्छा खासा मान सम्मान की प्राप्ति होगी।
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मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का समय भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला हो सकता है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होने के संकेत हैं। इस दौरान आपके जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिलेंगे। नई डील फाइनल हो सकती है। कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। वहीं, दांपत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।