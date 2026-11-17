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वृषभ राशिवृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन कुछ नया करने और कुछ नया पाने के लिए रहेगा। कारोबार में लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। जीवनसाथी की अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल रहेंगे। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। साथी के साथ उपहारों का आदान-प्रदान रिश्ते को और मजबूत करेगा। विद्यार्थियों को परीक्षा से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।कन्या राशिकल का दिन भाग्य शाली रहेगा। कम प्रयासों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। कोई सुखद समाचार मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं, जिसे आप अपनी योग्यता से बखूबी निभाएंगे। मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। कामकाजी महिलाओं को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और प्रोत्साहन मिल सकता है। शाम का समय परिवार के साथ अच्छा बीतेगा। माता-पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है।वृश्चिक राशिवृश्चिक राशि वालों के लिए कल तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। लंबे समय से जिस चीज की चाहत थी, वह अचानक पूरी हो सकती है। बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। टूर एंड ट्रैवल्स के कारोबार से जुड़े लोगों को व्यापार में तेजी और अच्छा लाभ मिल सकता है।धनु राशिकल का दिन अच्छा लाभ अर्जित करने के लिए रहेगा। पूरा दिन अच्छे से बीतेगा। लंबे समय से जो काम रुका था वह पूरा होगा कल का दिन आर्थिक और व्यक्तिगत मामलों में लाभकारी रह सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं। साइंस के विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। माता-पिता के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। कारोबारियों को कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है, जिससे अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। परिवार के साथ घूमने-फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।