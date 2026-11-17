1 of 13 Today Love Horoscope - फोटो : अमर उजाला AI







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Today Love Horoscope: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज का दिन कुछ राशि वालों के लिए खास रहने वाला है। प्रेम जीवन में खुशियां आने से मन प्रसन्न रहेगा। वहीं, कुछ जातकों के रिश्तों में भावनाओं और आपसी तालमेल की अहम भूमिका रहने वाली है। पार्टनर के सामने अपने मन की बात खुलकर कहने का मौका मिल सकता है। सिंगल जातकों की जिंदगी में भी किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और आपका लव राशिफल क्या संकेत दे रहा है।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

मेष राशि वालों की लव लाइफ आज शांत रहने वाली है। सिंगल जातकों के सामने एक्स से जुड़ी कोई बात आ सकती है। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और रिश्तों में अपनापन आपको अधिक महसूस होगा।

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वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि के जातक आज अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इस दौरान नए लोगों से मुलाकात होगी और सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। इससे रिश्तों में भी ताजगी और उत्साह बना रहेगा। क्रश से भी बात होगी।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि वालों की लव लाइफ में आज नई ऊर्जा और उत्साह दस्तक दे सकता है। किसी नए व्यक्ति से बातचीत आपकी दिलचस्पी बढ़ा सकती है। वहीं, पहले से रिश्ते में मौजूद जातकों के बीच भी नजदीकियां बढ़ने के संकेत हैं।

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