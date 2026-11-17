Today Love Horoscope: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज का दिन कुछ राशि वालों के लिए खास रहने वाला है। प्रेम जीवन में खुशियां आने से मन प्रसन्न रहेगा। वहीं, कुछ जातकों के रिश्तों में भावनाओं और आपसी तालमेल की अहम भूमिका रहने वाली है। पार्टनर के सामने अपने मन की बात खुलकर कहने का मौका मिल सकता है। सिंगल जातकों की जिंदगी में भी किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और आपका लव राशिफल क्या संकेत दे रहा है।
आज का लव राशिफल: किसकी लव लाइफ में बढ़ेंगी खुशियां और किसे करना होगा परेशानियों का सामना?
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 17 Nov 2026 04:14 PM IST
सार
Today Love Horoscope: आज कुछ राशि वालों के रिश्तों में प्यार और नजदीकियां बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ लोगों को गलतफहमी से बचकर बातचीत में संयम रखने की जरूरत होगी। जानें सभी 12 राशियों के लिए आज का प्रेम राशिफल।
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